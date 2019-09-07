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تدريب الدفعة الثانية من موظفي القطاع الخاص بأكاديمية “هدف” للقيادة.. غدا

تدريب الدفعة الثانية من موظفي القطاع الخاص بأكاديمية “هدف” للقيادة.. غدا
http://almnatiq.net/?p=770578
المناطق - الرياض

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، نهاية المرحلة الأولى للدفعة الأولى من برنامج تطوير قيادات القطاع الخاص الملتحقين ببرنامج تدريب أكاديمية “هدف” للقيادة، على أن تبدأ مرحلة التطبيق العملي داخل المنشآت لمدة ستة أسابيع قادمة، وبعدها يعود المتدربون للمرحلة الثانية من البرنامج لمدة أسبوع، في حين ستبدأ الدفعة الثانية للالتحاق ببرنامج تدريب الأكاديمية غداً الأحد.
وتلقى المتدربون تدريباً على جدارات قيادة فريق العمل، قدمها مدربون من جامعة كرانفيلد البريطانية، في كيفية تنمية المهارات المعرفية والمهنية والسمات القيادية، بالإضافة إلى كيفية ترتيب وإدارة المهام وتوزيعها، وإدارة فريق العمل واكتشاف الأنماط الشخصية وأثرها في حياة القائد.
وتهدف أكاديمية “هدف” للقيادة، إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي ومنسوبات القطاع الخاص، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.
وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.
وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعاً تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.
وتتضمن شروط الالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلاً على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

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