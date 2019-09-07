أمانة الشرقية: الانتهاء من ٧٥٪ من المرحلة الأولى لمشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة LED

المناطق - الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم الانتهاء بنسبة ٧٥ ٪ من المرحلة الأولى من مشروع استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة LED، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، حيث قامت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة ” ترشيد ” ومن من خلال الإدارة العامة للكهرباء والإنارة بوكالة التعمير والمشاريع في الأمانة بالبدء في استبدال وحدات الإنارة التقليدية بوحدات إنارة LED، ضمن أعمال تطوير إنارة الشوارع بالمنطقة الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي، إن الأمانة حظيت بأكبر مشروع بالمرحلة الأولى نظرا لجاهزية البنية التحتية ووجود قاعدة بيانات ساعدت على إنهاء أعمال الرفع المساحي و عمل الدراسات الضوئية بدقة عالية .

و لفت إلى أن المرحلة الأولى تضمنت حاضرة الدمام و تشمل مدن الدمام ، الخبر ، و الظهران بإجمالي كميات 115000 وحدة إنارة، إذ تم استبدال 86000 وحدة إنارة تقليدية، والتي تمثل 75% من إجمالي الكمية المطروحة بالمرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه تم البدء بالعمل بداية يناير 2019، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع أعمال المرحلة الأولى للمشروع نهاية أكتوبر 2019 ، حيث سيتم البدء بالمرحلة الثانية و التي تشمل باقي مدن و أحياء المنطقة الشرقية التي لم تجدول بالمرحلة الأولى .

وذكر أن أهداف المشروع تتضمن تحقيق أفضل مستوى للإنارة تكون صديقه للبيئة و لا تخرج انبعاثات و مريح للعين، وإنارة واضحة للشوارع، وترشيد استهلاك الطاقة و الذي متوقع أن يصل إلى 70 % من الاستهلاك الحالي، اضافة إلى مواكبة التطور باستخدام أحدث التقنيات العالمية في إنارة الشوارع .

ولفت إلى أن أمانة المنطقة الشرقية أطلقت في وقت سابق مبادرة إنارة الشوارع بتقنية الإضاءة الموفرة للطاقة (LED ) والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة في تطوير المنطقة وفق التقنيات الحديثة، وتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين، حيث شملت المبادرة كافة أحياء حاضرة الدمام ومدن المنطقة الشرقية، وذلك ضمن المشاريع التطويرية القائمة لتطوير مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتم البدء بالمشروع بعد دراسة أجرتها أمانة المنطقة الشرقية حول مصابيح LED ، حيث أسفرت الدراسة عن عدة نتائج، أهمها: طول عمر المصابيح وصداقة المصابيح للبيئة حيث تحول ٨٠٪ إلى ٩٠٪ من الطاقة المستخدمة إلى ضوء على العكس من المصابيح المستخدمة الأخرى التي تهدر ٨٠ ٪ على شكل حرارة.