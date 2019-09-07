غدًا.. جامعة القصيم تفتح باب التسجيل في ثلاثة دبلومات للطلاب والطالبات

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أعلنت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة خدمة المجتمع، عن بدء التسجيل في دبلومات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1440-1441هـ، وذلك ابتداء من يوم غدٍ الأحد الموافق 9/1/1441هـ، وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 11/1/1441هـ، حيث سيتم فتح باب التقديم في ثلاثة دبلومات عبر موقع عمادة خدمة المجتمع /‏http://qudcss.com .

وأوضحت عمادة خدمة المجتمع أن التسجيل سوف يشمل دبلوم الأمن السيبراني للطلاب والطالبات “دبلوم عالي”، في فصلين دراسيين وذلك بمبلغ (6000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، بالإضافة إلى دبلوم موارد بشرية للطلاب والطالبات فصلين دراسيين بمبلغ (5000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، ودبلوم إدارة مكتبية للطلاب والطالبات في فصلين دراسيين وذلك بمبلغ (5000 ريال) للفصل الدراسي الواحد، على أن تكون الدراسة في مقر كلية العلوم والآداب بالرس، وكلية إدارة الأعمال بالرس.

وأكدت العمادة على أنه يشترط عند التقديم أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس (حاسب آلي وأقسامه) لدبلوم الأمن السيبراني، فيما يشترط أن يكون المتقدم للإدارة المكتبية والموارد البشرية حاصلا على مؤهل ثانوي، وألا يقل عدد المتقدمين على الدبلوم الواحد عن 35 طالب وطالبة، مع ضرورة توفر المستندات المطلوبة وهي: أصل شهادة المؤهل للمطابقة في حال تم القبول، وأصل الهوية الوطنية، حيث تتم المطابقة وسداد الرسوم عبر بطاقة الصراف الآلي في مقر العمادة الرئيسي في بريدة، وفِي كلية العلوم والآداب بالرس.