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شرطة منطقة الرياض : القبض على أربعة متهمين قاموا باقتحام وسرقة مراكز تجارية في شمال العاصمة

شرطة منطقة الرياض : القبض على أربعة متهمين قاموا باقتحام وسرقة مراكز تجارية في شمال العاصمة

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شرطة منطقة الرياض : القبض على أربعة متهمين قاموا باقتحام وسرقة مراكز تجارية في شمال العاصمة

شرطة منطقة الرياض : القبض على أربعة متهمين قاموا باقتحام وسرقة مراكز تجارية في شمال العاصمة
http://almnatiq.net/?p=770615
المناطق - واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقًا لإجراءات البحث والتحري والاستدلال، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على أربعة متهمين من الجنسية الباكستانية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة تمثلت باقتحام المراكز التجارية بعد تكسير أقفالها والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ نقدية وبضائع منقولة وبطاقات شحن مسبقة الدفع، وعثر بحوزتهم على أدوات صلبة تستخدم في تكسير الابواب والأقفال وبضائع وجهاز محاسبة (كاشير ).
وأفاد المقدم التويجري أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية المتخذة بحقهم أقروا بارتكاب ثلاث سرقات من مراكز تجارية بحي القيروان والصحافة شمال العاصمة الرياض، فيما بلغت قيمة مسروقاتهم مبلغ (93,000) ريال , جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
‎وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي إلى سواء السبيل.

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