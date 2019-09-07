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محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد والمشدد بحق 19 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد والمشدد بحق 19 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان

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محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد والمشدد بحق 19 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان

محكمة مصرية تقضي بالسجن المؤبد والمشدد بحق 19 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان
http://almnatiq.net/?p=770621
المناطق - متابعات

قضت محكمة مصرية اليوم (السبت) بالسجن المؤبد والمشدد بحق 19 متهما، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بقضية اقتحام السجون العام 2011.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق محمد بديع، و 10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة لـ 8 متهمين، وبراءة 9 آخرين.

فيما قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية للرئيس الأسبق محمد مرسي لوفاته.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت أحكامها بالقضية في يونيو العام 2015 بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وأخرين، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

وفي نوفمبر العام 2016، ألغت محكمة النقض المصرية الأحكام السابقة، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.

ويحاكم العديد من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين في قضايا مختلفة، منذ ثورة 30 يونيو العام 2013، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي ينتمي للجماعة، والذي صدرت ضده هو والمرشد العام محمد بديع أحكام نهائية في قضايا عنف.

وتصنف السلطات المصرية جماعة الأخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” منذ العام 2013.

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