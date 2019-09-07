الكشافة السعودية تعرض جهودها في تحقيق التنمية المستدامة بـ شرم الشيخ

شرم الشيخ - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم مُشاركتها بالمؤتمر الكشفي العربي الـ 29 ، الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية ، بالمدينة الشبابية في مدينة شرم الشيخ ، تحت شعار ” الكشفية والتنمية المستدامة ” .

وشارك الوفد السعودي في حفل الافتتاح بمعرض استعرض فيه جهود جمعية الكشافة في التنمية المستدامة من خلال مجالات النمو الاقتصادي ، وحفظ الموارد الطبيعية ، والتنمية الاجتماعية التي تًطبقها في العديد من البرامج والمشاريع والفعاليات ومن اهمها خدمة الحجاج والمعتمرين ، والمحافظة على البيئة وانمائها ، والمشروع الكشفي العالمي رسل السلام .

وكان المؤتمر قد أفتتح بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، ووزير الشباب والرياضة في مصر الدكتور اشرف صبحي ، وبدء بكلمة لرئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في مصر الدكتور خالد عيسوي أكد فيها أن الحركة الكشفية تهدف الى بناء الانسان ، ومتطلعاً الى أن يعمل المؤتمر وتوصياته وقراراته على تطور الحركة الكشفية العربية ، واشاد في كلمته بما قدمه الشباب العربي الذي اختتم أمس أعمال المنتدى الكشفي العربي الرابع ، القى بعده الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية الدكتور عاطف عبدالمجيد كلمة أكد فيها ان الجميع يلتقون من أجل الارتقاء بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات وقرارات تحقق التنمية العضوية في الكشفية العربية وتحقق رسالة الكشافة العالمية في هذا الشأن .

ثم توالت الكلمات في الحفل الخطابي حيث القى رئيس اللجنة الكشفية العربية خميس الراسبي كلمته ، اعقبه الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي ، ثم فضيلة رئيس أمناء مجلس مؤسسة مصر الخير الشيخ الدكتور علي جمعة ، وختم كلمات الحفل محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ، أكدوا جميعاً على أهمية هذا المؤتمر في تبادل الخبرات بين وفود الدول المشاركة، وزيادة روابط الأخوة والتعاون العربي.