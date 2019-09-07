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أمير سعودي يرد على قناة الجزيرة القطرية: من يتعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره

أمير سعودي يرد على قناة الجزيرة القطرية: من يتعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره
http://almnatiq.net/?p=770648
المناطق - متابعات

قال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود رداً على تقارير إعلامية هاجمته – صادرة من الجزيرة القطرية وعربي21 – بعد تغريدته عن قدرة المملكة على تدمير إيران بـ8 ساعات، أن حديثه أوجع الكثير من أذناب إيران.

وكان الأمير قد غرد قبل 3 أيام متحدثاً عن قدرات جيش المملكة قائلاً “السعودية تستطيع تدمير إيران في ٨ ساعات‘ طبعًا هذا مقطع من عامان.. أي قبل طائرات ال ف١٥ إس آي وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع إن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله”.

 

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