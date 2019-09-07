أمير سعودي يرد على قناة الجزيرة القطرية: من يتعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره

قال الأمير عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود رداً على تقارير إعلامية هاجمته – صادرة من الجزيرة القطرية وعربي21 – بعد تغريدته عن قدرة المملكة على تدمير إيران بـ8 ساعات، أن حديثه أوجع الكثير من أذناب إيران.
وكان الأمير قد غرد قبل 3 أيام متحدثاً عن قدرات جيش المملكة قائلاً “السعودية تستطيع تدمير إيران في ٨ ساعات‘ طبعًا هذا مقطع من عامان.. أي قبل طائرات ال ف١٥ إس آي وقبل شراء وتطوير منظومات الدفاع الجوي والقوات البحرية والبرية والجوية بصواريخ متطورة ومتقدمة.. وما خفي أعظم.. لا توجد أي قوة في العالم تستطيع إن تقف في وجه وحدتنا وعزمنا ونهضتنا والحمدلله”.
يبدو لي ان محتوى التغريدة اوجعت الكثير من اذناب #ايران ومواليها فأصبحوا يتخبطون بالكلام .
اما عن قدرتنا وقوتنا ووحدتنا وامكانيات المملكة فهي حقيقة وواضحة للجميع.
واي من يفكر ان يتعرض لأمن المملكة سيرى ما لا يسره وما يعكر صفوه سنين طوال ويعيده للعصور الوسطىhttps://t.co/QqUnCIvKXZ https://t.co/6O72gzKDAk pic.twitter.com/VaiYIFKRlq
— عبدالله بن سلطان بن ناصر آل سعود (@ASNA_20) September 6, 2019
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