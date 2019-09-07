نزيل يعتدي على موظفة استقبال بفندق بصبيا

المناطق - صبيا

باشرت شرطة محافظة صبيا، وهيئة السياحة موقع تعرضت فيه إحدى الموظفات للضرب من قبل نزيل .. وأكدت مصادر المناطق تحويل القضية للنيابة العامة.وفي التفاصيل ..قام احد النزلاء بالاعتداء على موظفة استقبال بأحد فنادق محافظة صبيا بجازان، فيما قامت الموظفة بسكب القهوة عليه.

وروت الموظفة التفاصيل قائلة : “في مساء يوم أمس الجمعة، دخل أحد المواطنين للفندق وطلب استئجار غرفة فندقية، وطلب مني الصعود للغرفة معه لينظر إليها قبل الاستئجار.

وأضافت الموظفة : رفضت طلبه لعدم وجود عامل الفندق في ذلك الوقت، وطلبت منه الانتظار ففاجأني بعبارات وقحة وسبّ أهلي، فلم أتحمل؛ مما دفعني لسكب كوب القهوة البارد عليه، وعلى الفور قام بضربي..

وقد باشرت الشرطة الحادثة، وتم التحفظ على النزيل، وأطالب بأخذ حقي من النزيل الذي تعرض لي أمام الجميع.