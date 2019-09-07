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أمير حائل : مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم امتداد لالتزام المملكة بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل

أمير حائل : مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم امتداد لالتزام المملكة بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل

أبرز المواد

أمير حائل : مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم امتداد لالتزام المملكة بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل

أمير حائل : مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم امتداد لالتزام المملكة بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل
http://almnatiq.net/?p=770658
المناطق - حائل
قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل : إن تواصل النجاحات والإقبال على مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره حتى وصولها للدورة (41) يؤكد التزام المملكة بمنهجها التي تأسست عليه على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهي امتداد لرعاية هذه البلاد للحرمين الشريفين وجميع شؤون المسلمين والتزامها الكامل في مظهرها وجوهرها بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل.
ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بهذه المسابقة والمشاركين فيها من مختلف دول العالم لتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتحفز غيرهم.
واختتم سمو أمير منطقة حائل تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بأن يضاعف لهما الأجر والثواب, وأن يسدد جهود العاملين في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممن قاموا على هذه المسابقة المباركة, سائلاً المولى القدير أن يحفظ هذه البلاد وقيادتها وشعبها الوفي, وأن يجمع كلمة المسلمين ويديم على أبنائه التوفيق إنه سميع مجيب.

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