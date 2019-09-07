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مدير فرع وزارة العمل بالشرقية يدشن مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر

مدير فرع وزارة العمل بالشرقية يدشن مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر

المنطقة الشرقية

مدير فرع وزارة العمل بالشرقية يدشن مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر

مدير فرع وزارة العمل بالشرقية يدشن مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر
http://almnatiq.net/?p=770661
المناطق - الخبر
افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل مساء أمس الاول  ” الأربعاء ” مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر والذي يهدف إلى استثمار أوقات الأطفال بشكل فعّال وتنمية مهاراتهم العلمية واللغوية بطرق وأساليب حديثة. 
وأوضح المقبل خلال الافتتاح بأن هذا المركز يعد بيئة ملائمة لاستكشاف مواهب الأطفال من خلال إيجاد كل الوسائل والأدوات التي تعينهم على ذلك وتوسيع مداركهم نحو آفاق متنوعة في علوم الفضاء والبرمجة والرياضيات والمهارات وبناء الذات وهذا هو المستهدف في رؤية المملكة ٢٠٣٠ 
 
وأكد بأن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله دائما ما تؤكد على أهمية الإبداع والابتكار ودعم كل فكرة متميزة في هذه المنطقة ، لاسيما فيما يتعلق بأبنائنا وبناتنا الذين عماد المستقبل .
 
وأشار المقبل بأن الوزارة تشجع على إقامة مثل هذه المراكز التي تهتم  بضيافة الاطفال من عمر سنتين إلى خمس سنوات مقدماً شكره لفريق العمل وجميع العاملات فيه. 
 
فيما قدمت المدير التنفيذي للمركز عمشاء بنت سعد الشلوي شكرها لمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حضوره وتدشينه للمركز، مبينة بأن المركز يعتمد على منهج مونتسوري في التعليم والتدريب وهو أبرز المناهج في تعليم الطفولة ويعتمد على التعلم باللعب كما أن المركز يركز على النواحي العلمية كالعلوم والفلك والرياضيات والبرمجة ويطبق استراتيجية STEM.

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