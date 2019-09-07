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“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

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“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران

“الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=770668
المناطق - نجران

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويُحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، يشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة ، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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