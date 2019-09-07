احدث الأخبار

أطباء أميركيون يوقفون مخاض طالبة لجوء… وحرس الحدود يطردها إلى المكسيك
أبرز المواد
 سامي الجابر يفتح باب التساؤلات وينتظر «رسائل خاصة»
أبرز المواد
 السلطانة تطلق ” غطرفي يابنت السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني لعام 2019
ثقافة وفنون
 محافظ الأحساء يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الواجب السبيعي
منوعات
 مملكة الجبل الأصفر كل ما تريد معرفته عنها هنا
أبرز المواد
 الكويت: وفاة الشيخ طلال ناصر الصباح
أبرز المواد
 بولتون: الوكالة الذرية تعلم بإخفاء إيران لمواد نووية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة منتصف الشهر الجاري في عسير
أبرز المواد
 حادث مروع يخلف ثلاث وفيات وإصابة اخر بطريق مزهرة جازان
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنّبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
أبرز المواد
 مدير فرع وزارة العمل بالشرقية يدشن مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر
المنطقة الشرقية
 أمير حائل : مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم امتداد لالتزام المملكة بالمنهج الإسلامي الصحيح الوسطي المعتدل
أبرز المواد
أطباء أميركيون يوقفون مخاض طالبة لجوء… وحرس الحدود يطردها إلى المكسيك

أطباء أميركيون يوقفون مخاض طالبة لجوء… وحرس الحدود يطردها إلى المكسيك

أبرز المواد
سامي الجابر يفتح باب التساؤلات وينتظر «رسائل خاصة»

سامي الجابر يفتح باب التساؤلات وينتظر «رسائل خاصة»

أبرز المواد
السلطانة تطلق ” غطرفي يابنت السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني لعام 2019

السلطانة تطلق ” غطرفي يابنت السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني لعام 2019

ثقافة وفنون
محافظ الأحساء يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الواجب السبيعي

محافظ الأحساء يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الواجب السبيعي

منوعات

الكويت: وفاة الشيخ طلال ناصر الصباح

الكويت: وفاة الشيخ طلال ناصر الصباح
http://almnatiq.net/?p=770702
المناطق - متابعات

نعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، وكيل وزارة النفط سابقًا، الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح الذي وافته المنية عن عمر 52 عامًا.

وذكر الديوان الأميري في بيان رسمي أن جثمان الشيخ طلال سيوارى الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الأحد.

والشيخ طلال من مواليد 1966، شغل منصب وكيل وزارة النفط المساعد لشؤون الرقابة والإعلام البترولي، فضلًا عن شغله سابقًا مناصب أخرى منها مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع التمويل والقروض الدولية في البنك التجاري من 1996 حتى 2003، ومدير إدارة شؤون المناقصات والتفتيش الميداني في وزارة النفط من 2003 حتى 2006.

روابط ذات صلة

أطباء أميركيون يوقفون مخاض طالبة لجوء… وحرس الحدود يطردها إلى المكسيك

أطباء أميركيون يوقفون مخاض طالبة لجوء… وحرس الحدود يطردها إلى المكسيك
سامي الجابر يفتح باب التساؤلات وينتظر «رسائل خاصة»

سامي الجابر يفتح باب التساؤلات وينتظر «رسائل خاصة»
مملكة الجبل الأصفر كل ما تريد معرفته عنها هنا

مملكة الجبل الأصفر كل ما تريد معرفته عنها هنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*