الكويت: وفاة الشيخ طلال ناصر الصباح

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نعى الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، وكيل وزارة النفط سابقًا، الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح الذي وافته المنية عن عمر 52 عامًا.

وذكر الديوان الأميري في بيان رسمي أن جثمان الشيخ طلال سيوارى الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غدٍ الأحد.

والشيخ طلال من مواليد 1966، شغل منصب وكيل وزارة النفط المساعد لشؤون الرقابة والإعلام البترولي، فضلًا عن شغله سابقًا مناصب أخرى منها مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع التمويل والقروض الدولية في البنك التجاري من 1996 حتى 2003، ومدير إدارة شؤون المناقصات والتفتيش الميداني في وزارة النفط من 2003 حتى 2006.