مملكة الجبل الأصفر كل ما تريد معرفته عنها هنا

المناطق - الرياض

مملكة الجبل الأصفر دولة ظهرات مؤخراً عبر العديد من التقارير لكن دون معرفة أسباب ظهورها، ولهذا عملت صحيفة “المناطق” على محاولة نقل المعلومات لقراءها حول هذه المملكة الوليدة حسب تلك التقارير.

تعتبر هذه المملكة الوليدة حديث الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حالياً، وقد سعى الكثير للتعرف علي مكانها وعلى مساحتها وعدد سكانها وخصوصا بعد أن تداول الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أخبار مؤكده عنها في الشرق الأوسط.

ما الهدف والحاجة لإقامة مملكة جديدة

تقول التقارير أن تجنيس أي من اللاجئين أو المهاجرين من دول العالم كان سبب رئيسي لإقامة مملكة جديدة وذلك لحل الأزمة سياسيا، وقد لاقت العديد من الدعم من الدول الاسلاميه والعربية والأوروبية لسعيها لتأسيس مراكز تجارية ومالية وكان هذا ما تم تنظيمه من قبل دول الجوار، حسب تلك التقارير.

أين تقع مملكة الجبل الاصفر

تقع فى شمال شرق القارة الأفريقية بين مصر والسودان وتبلغ مساحتها 3000 كم ولقد اطلق عليها هذا الاسم حديثا ، لغاية عام 2020 أكد المستشار فى الشئون الجيوساسية “عبد الإله اليحياء” فى بعض التصريحات له أن هذه المملكة ستكون صرح لتجنيس اكبر عدد من اللاجئين والمهاجرين من العرب وهذا استنادا على خطة تم دراستها وستمد العملية لعشرين عاما، وصرح ايضا أن تشكيل الحكومة قد اكتمل الآن وأن اعضاء الحكومة مختارون على دقة عالية وأنهم من عدة دول عربية واسلاميه ولديهم خبرات عالية ولديهم مؤهلات عليا. وهذا يضمن النجاح والانجاز فى هذا المشروع العالمى.

سبب تسميتها بالجبل الاصفر

“جبل يكتسي” باللون الاصفر هو سبب تسميتها بهذا الاسم حيث انه من المعالم المهمة الموجودة فى هذه المملكة.

صاحب فكرة إنشاء المملكة

كشفت التقارير أن “نادرة ناصيف” الأمريكية من أصل لبناني هي من اعلنت عن انشاء الدولة جديدة من أوكرانيا واسمتها مملكة الجبل الاصفر.