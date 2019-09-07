محافظ الأحساء يؤدي صلاة الجنازة على شهيد الواجب السبيعي

المناطق - فهد المريخي

أدى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي -محافظ الأحساء- جموع المصلين للصلاة على شهيد الواجب في الحد الحنوبي العريف: حمد بن محمد المكاحلة السبيعي من منسوبي وزارة الحرس الوطني، وذلك عصر اليوم السبت بجامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة العيون، بحضور عدد من الضباط ومنسوبي الحرس الوطني ومسؤولي الدوائر الحكومية.

وعقب الصلاة، نقل سمو محافظ الأحساء تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزواء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما أكد سمو محافظ الأحساء أن استشهاد ابن الاحساء “السبيعي” في سبيل الدفاع عن الوطن والذود عن حياض بلادنا الغالية، لهو وسام فخر واعتزاز في ظل قيادتنا الحكيمة، سائلا المولى القدير أن يتقبله من الشهداء ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي..

من جهتهم، عبرت أسرة المكاحلة السبيعي عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء، على تعزيته في وفاة ابنها الشهيد، ولقيادة الرشيدة على مشاعرهم ومواساتهم لهم، سائلين المولى جلّ وعلا أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها