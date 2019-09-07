أطباء أميركيون يوقفون مخاض طالبة لجوء… وحرس الحدود يطردها إلى المكسيك

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أوردت مجلة «تايم» الأميركية واقعة قالت إنها تسلّط الضوء على الأضرار والمخاطر الصحية التي يمثلها برنامج «البقاء في المكسيك»، الذي تطبقه الإدارة الأميركية والمكسيك، لردع المهاجرين الذين يطلبون اللجوء عبور الحدود. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد المكسيك بفرض تعريفات جمركية عليها إذا لم تبذل المزيد من الجهد لوقف المهاجرين

وتتمثل الواقعة في إلقاء عناصر حرس الحدود الأميركيين القبض على امرأة من السلفادور كانت تعاني من آلام المخاض، لعبورها نهر ريو غراندي، ولم يُسمح لها بالبقاء في الأراضي الأميركية

ونقلت المجلة عن المرأة ومحاميها جودي جودوين، أن عناصر حرس الحدود أرسلوها إلى مستشفى، حيث أعاطها أطباء دواءً لمنع بدء عملية الولادة ثم أرسلوها إلى المكسيك لتنضمّ بذلك إلى أكثر من 38 ألف شخص أُجبروا على البقاء عند الحدود في انتظار حضور جلسات محكمة الهجرة

وأوضح المحامي أن المرأة كانت موجودة مع ابنتها (3 سنوات) في معسكر في ماتاموروس بالمكسيك، وكان من المتوقع أن تلد في أي يوم، وشعرت بالقلق من الإنجاب في الشارع

ولفتت «تايم» إلى أن هناك مخاطر تتعرض لها النساء الحوامل في المكسيك لأن الأماكن التي ينتظر فيها المهاجرون من أجل الدخول إلى الولايات المتحدة لا تتوفر بها في كثير من الأحيان وجبات بشكل منتظم ومياه نظيفة ورعاية طبية

وكذلك قالت المجلة إن العديد من الملاجئ على الحدود المكسيكية تتحمل فوق طاقتها وإن بعض الأسر بها تنام في خيام رغم ارتفاع درجة الحرارة، وإن هناك تقارير عن تعرض المهاجرين للهجوم والاختطاف خصوصاً في ولاية تاماوليباس التي من المقرر أن تحضر بها تلك الأم جلسة للمحكمة في نوفمبر (تشرين الثاني)

وأنشأت الإدارة الأميركية قاعات محاكم مؤقتة، حيث يستمع قضاة إلى مهاجرين عبر الفيديو لتحديد مصير دخولهم إلى الأراضي الأميركية، ووفق السيناتور الأميركي جيف ميركلي هناك 6 حالات على الأقل لنساء حوامل تمت إعادتهن إلى المكسيك، وطالب بالتحقيق في تلك الحالات

ولفتت «تايم» إلى أن الإدارة الأميركية لا تستثني الحوامل من برنامج «البقاء في المكسيك»، حسب وزارة الأمن الداخلي الأميركية فيما رفضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية التعليق على الواقعة