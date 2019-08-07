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السلطانة تطلق ” غطرفي يابنت السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني لعام 2019

السلطانة تطلق ” غطرفي يابنت السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني لعام 2019

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السلطانة تطلق ” غطرفي يابنت السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني لعام 2019

السلطانة تطلق ” غطرفي يابنت السعودية ” بمناسبة اليوم الوطني لعام 2019
http://almnatiq.net/?p=770712
المناطق_جدة

حققت الفنانة سلطانة نجاحًا جديدًا باهراً، بعملها الغنائي الذي حمل عنوان ” غطرفي يابنت السعوديه ” بتعاونها مع الشاعر ” عازف ” والملحن ” السلطان ” والموزع الموسيقي ” سمير سالم ” واخراج ” فؤاد “، وتم اطلاق اغنية ” غطرفي يابنت السعودية ” على قناتها الرسمية في “اليوتيوب”.

وتعد من الاعمال الغنائية الوطنية الشبابية المميزة ، التي صيغت كلماتها لتتناسب وروح اليوم الوطني بمفرداتها ومذاقها الخاص وايقاعاتها ونغماتها التي سحرت الجميع بدفئ صوت الفنانة سلطانة التي تجلت بشموخ صوتها المحمل بعبق زمن الفن الاصيل ، في جمال الكلمة والصدق في الاحساس .

كلمات اغنية ” غطرفي يابنت السعودية ” بصوت الفنانة سلطانة .. الرخيم عبرت عن الشكر والعرفان من بنت السعودية، حيث منحت حقوقها كاملةً من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده سيدي الامير ” محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “، للإيمان العميق بأن المرأة هي اللبنة الاساسية في مجتمع قوي ومتين مبني على الدين الحنيف،
وهي أول أغنية وطنية تعبر عن شكر بنات الوطن للقيادة الحكيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. و لما حصلت عليه المرأة السعودية من فرص عظيمة في جميع مجالات الحياة من علمية واجتماعية وعملية
وتقول كلمات الأغنية:

غطرفي يابنت السعودية
وابتدي المشوار في الرؤية العظيمة

بنت ابوكي شامخة بين الأمم
والقيم نبراس من نبض العلم

عاش سلمان الحزم راعي الهمم
وعشت يامحمد ياشيخ العزم

حنا بنات الوطن نفدي الوطن
نبني الأمجاد عبر الزمن

واختارت سوبر ستار الاغنية الوطنية الفنانه سلطانه الظهور في اغنية ” غطرفي يابنت السعودية” بالزي الرسمي وهو العباية الساتره لتضيف معنى ان الحرية والحقوق اللتي منحت للمرأة لاتعني التخلي عن الدين و المباديء والقيم اللتي نشأت عليها ، وتحقيق رؤية 2030 بدعم المرأة ،وهي لبنة المجتمع الاساسية .

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