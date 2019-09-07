سامي الجابر يفتح باب التساؤلات وينتظر «رسائل خاصة»

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عاد رئيس نادي الهلال الأسبق سامي الجابر للتفاعل مع متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي، معلنًا عن استقباله لتساؤلات الجماهير و استفساراتهم مساء اليوم السبت

وكتب الجابر، عبر حسابه في «تويتر»:«خلال الفترة الماضية كنت مقل جداً في المتابعة و التواصل مع المتابعين الكرام عبر حسابي في تويتر سواء في الكتابة او الرد على الرسائل الخاصة».

واضاف:« الليلة اسعد ان اكون معكم من الساعة الثامنة والنصف وحتى الساعة التاسعة و النصف للتواصل والرد على استفساراتكم.»

ورحب متابعو نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق بعودته للتفاعل معهم، فيما بادر بعضهم بطرح التساؤلات قبل الموعد المعلن بنحو ثلاث ساعات

ومنذ 16 أغسطس الماضي، توقف الجابر عن النشر عبر حسابه «تويتر»، علمًا بأنه قلل جدًا من تعليقاته الرياضية واكتفى بالتفاعل مع المناسبات الوطنية و الدينية، وأخرها عيد الأضحى وموسم الحج