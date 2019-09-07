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مصر.. استكمال تنفيذ إنشاء المتحف الآتوني يحتاج إلى 180 مليون جنيه

مصر.. استكمال تنفيذ إنشاء المتحف الآتوني يحتاج إلى 180 مليون جنيه
http://almnatiq.net/?p=770718
المناطق_متابعات

تفقد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تنفيذ المتحف الآتوني، رفقة عدد من الوزراء والمسؤولين

وأشار وزير الآثار، الدكتور خالد العناني، إلى أن الوزارة بدأت أعمال مشروع تنفيذ المتحف الآتوني في عام 2003، على مساحة إجمالية تبلغ 25 فدانا بطول 600 متر على كورنيش النيل، حيث تم طرح المشروع على ثلاث مراحل، موضحا أن المرحلة الأولى تم الانتهاء منها في 2007، والتي شملت أعمال الهيكل الخرساني والمباني لمبنى المتحف الرئيسي، وكذا الأعمال الاعتيادية والتشطيبات للمباني الملحقة وتتمثل في مدرسة الترميم، ومبنى الماكينات، والكافتريا، ومبنى محلات بيع الهدايا، والكوبري، إلى جانب البوابات

وأوضح أن المرحلة الثانية من مشروع المتحف شملت واجهات مبنى المتحف الرئيسي، وأعمال التكييف المركزي، وأعمال المصاعد، وأعمال شبكة الري بالموقع العام، ومبنى مركز الشرطة السياحي، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التي تعوق تنفيذ المرحلة الثانية، مستعرضا أهم هذه المعوقات أمام رئيس الوزراء

وأوضح أن العمل توقف بمشروع المتحف مع قيام ثورة 25 يناير، لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمامه، ثم بدأت أعمال الإنشاء مرة أخرى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإتمام المرحلة الثالثة

وأشار إلى أن المتحف الآتوني جاءت فكرة إنشائه من خلال اتفاقية للتآخي بين محافظة المنيا ومدينة ألمانية عام 1979، ليحكي فترة الملك أخناتون، وفترة التوحيد لسرد قصة مدينة “أخت آتون” تل العمارنة، لأنها جزء من محافظة المنيا، وعاصمة مصر في ذلك الوقت، ليصبح المتحف منارة ثقافية هامة في محافظات الصعيد

وأوضح العناني أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال التطوير في حدود الاعتمادات المالية المتوافرة، لافتا إلى أنه من خلال اتفاق التعاون مع الجانب الألماني، فقد وافق البوندستاغ الألماني على منح مصر مليوني يورو، لاستكمال أعمال التطوير. كما وعد بمنح مصر 8 ملايين يورو أخرى لهذا الغرض. وفي هذه الحالة، فإن 10 ملايين يورو(182 مليون جنيه) قد تمكن الوزارة من إنهاء كافة أعمال تطوير المتحف

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