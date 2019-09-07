شاهد.. التعليم تعلن أسماء ومواعيد المقابلات لمرشحي برنامج استهداف

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عن تحديد موعد المقابلات الشخصية لمرشحي ومرشحات برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين (استهداف) وذلك خلال الفترة من ١٦-١٧محرم ١٤٤١ هـ
ودعت الحضور إلى مقر المقابلات الشخصية في الادارة العامة للإيفاد بوزارة التعليم، -المبنى الرئيسي بطريق الملك عبدالله- قبل الموعد بساعة مع إحضار المستندات التالية وثيقة التخرج البكالوريوس، السجل الأكاديمي، جواز السفر شهادة الاختبارietes، توصيتان علميتان والغرض من الدراسة والسيرة الذاتية وبيان خدمة باللغة الإنجليزية
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