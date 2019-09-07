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شاهد.. التعليم تعلن أسماء ومواعيد المقابلات لمرشحي برنامج استهداف

شاهد.. التعليم تعلن أسماء ومواعيد المقابلات لمرشحي برنامج استهداف

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شاهد.. التعليم تعلن أسماء ومواعيد المقابلات لمرشحي برنامج استهداف

شاهد.. التعليم تعلن أسماء ومواعيد المقابلات لمرشحي برنامج استهداف
http://almnatiq.net/?p=770724
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عن تحديد موعد المقابلات الشخصية لمرشحي ومرشحات برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين (استهداف) وذلك خلال الفترة من ١٦-١٧محرم ١٤٤١ هـ

ودعت الحضور إلى مقر المقابلات الشخصية في الادارة العامة للإيفاد بوزارة التعليم، -المبنى الرئيسي بطريق الملك عبدالله- قبل الموعد بساعة مع إحضار المستندات التالية وثيقة التخرج البكالوريوس، السجل الأكاديمي، جواز السفر شهادة الاختبارietes، توصيتان علميتان والغرض من الدراسة والسيرة الذاتية وبيان خدمة باللغة الإنجليزية

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