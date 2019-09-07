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بك نهتم .. تطبيق من الغذاء والدواء يمكنك من معرفة بدائل الأدوية وأسعارها

بك نهتم .. تطبيق من الغذاء والدواء يمكنك من معرفة بدائل الأدوية وأسعارها

أبرز المواد

بك نهتم .. تطبيق من الغذاء والدواء يمكنك من معرفة بدائل الأدوية وأسعارها

بك نهتم .. تطبيق من الغذاء والدواء يمكنك من معرفة بدائل الأدوية وأسعارها
http://almnatiq.net/?p=770726
المناطق_الرياض

تتيح الهيئة العامة للغذاء والدواء للمواطن والمقيم إمكانية الحصول على خيارات أوسع للأدوية التي يحتاجها، وبأسعار أقل، خاصةً أن الأدوية تعد من أكثر السلع التي تتفاوت فيها الأسعار.

ويوفر تطبيق “بك نهتم” من هيئة الغذاء والدواء قائمة بالأدوية المختلفة، وبدائل كل منها، بأسعار متفاوتة.

وللاستفادة من الخدمة، قم بتحميل التطبيق، ثم اختر من القائمة “الخدمات التفاعلية”، ثم “الخدمات الدوائية”، واكتب اسم الدواء عند أيقونة البحث، بعدها ستظهر لك كل المعلومات حول الدواء، ومنها السعر، وستجد خيار “البدائل المتاحة”، حيث تقدم لك الهيئة خيارات أخرى تؤدي نفس الغرض وبأسعار مختلفة.

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