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إنجلترا تقسو على بلغاريا برباعية وتستعيد صدارة مجموعتها الأوروبية

إنجلترا تقسو على بلغاريا برباعية وتستعيد صدارة مجموعتها الأوروبية
http://almnatiq.net/?p=770734
المناطق_وكالات

لقن المنتخب الإنجليزي ضيفه البلغاري ضيفه قاسيا وفاز عليه 4 /صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لتصفيات يورو 2020.

وحقق منتخب إنجلترا الفوز في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن في التصفيات ليتصدر المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط بفارق نقطة واحدة عن كوسوفو التي جمعت ثمان نقاط من أربع مباريات فيما تجمد رصيد بلغاريا عند نقطتين من خمس مباريات في المركز الخامس.

وتقمص هاري كين مهاجم توتنهام دور البطولة وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى خمسة أهداف.

وجاءت أولى أهداف كين في الدقيقة 24 ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة 49 كما سجل الهدف الرابع من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 72 وتكفل رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الثالث لإنجلترا في الدقيقة 55.

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