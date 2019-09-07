مدير مكتب “البشير” يكشف تفاصيل “أموال القصر”

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http://almnatiq.net/?p=770743
المناطق_متابعات

استجوبت المحكمة، السبت، شاهدي دفاع في التهم الموجة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير، هما مدير مكتبه السابق اللواء ياسر بشير، ومحاسب بجامعة إفريقيا العالمية، بشأن المبالغ التي تم اكتشافها في قصر الرئاسة.

تهمة الفساد
وشهد ياسر بشير، وهو آخر مدراء مكتب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، أمام المحكمة بأن البشير كان الشخص الوحيد الذي يحمل مفتاح غرفة في القصر الرئاسي تحتوي على ملايين اليوروات.

وفي شهادته التي أدلى بها خلال محاكمة البشير، السبت، بتهمة الفساد وحيازة عملات أجنبية بشكل غير قانوني، قال بشير إن الرئيس السابق أعطاه أكثر من 10 ملايين يورو (11 مليون دولار أميركي) نقدا في الشهور الأخيرة من حكمه لتسليمها إلى أطراف مختلفة.

تسليم 5 ملايين يورو لعسكري مسؤول
وقال المدير السابق الذي عمل مع البشير من سبتمبر 2018، وكان يتحدث كشاهد دفاع، إن الرئيس منحه ذات مرة 5 ملايين يورو لتسليمها إلى مسؤول عسكري كبير.

وشهد كذلك خلال الجلسة ضمن الدفاع عبد المنعم محمد، المحاسب بجامعة أفريقيا العالمية، وهي مؤسسة خاصة لها صلات بالإسلاميين. وقال محمد إن مدير الجامعة ونائبه حصلا على 4 ملايين يورو نقدا من البشير.

وحدد القاضي السبت المقبل موعدا لاستكمال جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق.

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