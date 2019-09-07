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رئيس ساحل العاج يصل إلى جدة

رئيس ساحل العاج يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=770749
المناطق_جدة

وصل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت دي فوار إلى جدة مساء اليوم السبت، وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الوزير المرافق الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطّان ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت دي فوار عبدالله بن حمد السبيعي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد بن سعد العتيبي ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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