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حائل.. مصرع شاب طعنًا على يد أحد أقاربه إثر شجار بينهما

حائل.. مصرع شاب طعنًا على يد أحد أقاربه إثر شجار بينهما
http://almnatiq.net/?p=770760
المناطق_متابعات

لقي شاب ٢٤ عامًا مصرعه بعد تلقيه أكثر من عشر طعنات من آخر قريب له؛ وذلك بعد احتدام الشجار بينهما.

وأوضحت مصادر بأن شابَّين، تربطهما صلة قرابة من الدرجة الأولى، تشاجرا في السيارة التي تقلهما إلى حائل، وباحتدام الشجار بينهما توقف السائق، ونزلا، وتشاجرا على قارعة الطريق بالقرب من قرية “شعيبة المياه”، فاستل أحدهما سلاحًا أبيض، كان معه، وطعن قريبه طعنات عدة، تجاوزت العشر.

وأضافت المصادر بأن المجني عليه سقط مغشيًّا عليه، وتم نقله بواسطة المسافرين إلى مستشفى محافظة بقعاء، وتبيَّن وفاته، فيما تم التحفظ على الجاني.. وتباشر الجهات المعنية التحقيق.

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