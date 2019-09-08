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أمر ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ خادم الحرمين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ خادم الحرمين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة

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أمر ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ خادم الحرمين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة

أمر ملكي: يعين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ خادم الحرمين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة
http://almnatiq.net/?p=770766
المناطق_واس

صدرت اليوم ثلاثة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها:
الرقم : أ / 11
التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 163 ) بتاريخ 25 / 7 / 1438هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي المهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة من منصبه.
ثانياً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة .
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
الرقم : أ / 12
التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 136 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
الرقم : أ / 13
التاريخ : 8 / 1 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 231 ) بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 472 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعفى معالي المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه.
ثانياً : يعين المهندس / أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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