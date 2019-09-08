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الحميدي يصدر قراراً بتعيين نوره ال مسرع مديراً لمركز رجال وسيدات الاعمال بأمانة عسير

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الحميدي يصدر قراراً بتعيين نوره ال مسرع مديراً لمركز رجال وسيدات الاعمال بأمانة عسير

الحميدي يصدر قراراً بتعيين نوره ال مسرع مديراً لمركز رجال وسيدات الاعمال بأمانة عسير
http://almnatiq.net/?p=770777
المناطق_عسير

أصدر  أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي قراراً يقضي بتعيين نورة بنت مسرع  آل مسرع مديراً لمركز رجال الأعمال بأمانة منطقة عسير ، لتشغل بذلك المرأة السعودية في أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها مناصب قيادية ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بالأمانة .

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، و إيماناً من الأمانة بدور المرأة السعودية في العمل بالقطاع البلدي ، وقدرتها على الإنجاز ، واحتضان الأفكار  الإبداعية فإن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي المناصب القيادية في العمل البلدي، خصوصاً مع دخول المرأة في العديد من الأنشطة .

و بذلك يعد هذا التعيين رابع قرار يصدره امين منطقة عسير لتمكين المرأة في شغل المناصب القيادية بالأمانة .

فيما يهدف المركز إلى تقديم أرقى الخدمات للمستثمرين عبر توفير كافة التسهيلات التي تلبي تطلعاتهم وبما يتناسب معهم خصوصا و أن رغبة الأمانة تتبلور في توفير خدمات راقية للمستثمرين  و ذلك من خلال الاهتمام بشكل مباشر ومكثف بالمستفيدين عبر مواكبة كل جديد بما يرتقى بمستوى وجودة ما يقدم لهم من خدمات والاستماع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم للعمل على تلبيتها بالصورة التي تمكنهم من تطوير أعمالهم التجارية و الخدمية، وتسهيل أنشطتهم في خدمة اقتصاديات منطقة عسير.

الجدير بالذكر فإن المركز يعد الأول من نوعه على مستوى أمانات المملكة ، علما بأن الأمانة قد هيأت بالمركز عدد من المقرات المجهزة بكافة احتياجاتها للجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل أعمال مستفيدي المركز و التي تتمثل في الغرفة التجارية بأبها والدفاع المدني و الجوازات وكتابة العدل ومكتب العمل والزكاة والدخل.

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