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بعد تداول مقطع جريء مع زوجها .. شقيق الجسمي يهاجم “روزانا اليامي” .. والإعلامية ترد : “زوجي حلالي”

http://almnatiq.net/?p=770778
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أثارت الإعلامية روزانا اليامي ، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، بنشر فيديو غزل وأحضان يجمعها بزوجها خلال تواجدها في القاهرة .

هل المجتمع ‫السعودي والخليجي يقبل هذا؟

من جانبه هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، روزانا ، عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستغرام“، قائلًا: ”من سنابي أعلق فيه على فيديو حضن الإعلامية السعودية ‫روزانا اليامي، مستغربًا هذا التصرف منها مع زوجها، هل المجتمع ‫السعودي والخليجي يقبل هذا؟“.

‫وتابع: ”القانون يجرم أحضان وقبلات الأزواج في الأماكن العامة؛ لأنها من الأفعال الخادشة للحياء العام، نحن مجتمع محافظ يرفض هكذا سلوك، وأرجو من متابعيني الأعزاء عدم الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية؛ لأن هناك متربصين لحسابنا للأسف“.

لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع

وردت اليامي على هجوم الجسمي قائلة : “الدنيا قامت وقعدت لما أنا حضنت زوجي يا لطيف ويا ستار.. المهم في ناس معلقين وهما فضايحهم وريحتهم فتيحة في السوشيال ميديا.. المفروض لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع.. اللهم هذا زوجي حلالي وما سويت شيء غلط.. قاعدة اسأله حبيبي إيش تاكل.. بس عشان أنتوا مرضى وعقلكن مريض حورته الموضوع“.

وأضافت في مقطع لها عبر تطبيق ”سناب شات“: ”ترى في كتير من الكابلز المشاهير حضنوا بعض وباسوا بعض ، سبحان الله وقتها كانت عيونكم مو شايفين ولا روزانا حرقاتكم“.

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