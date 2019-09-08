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فرنسا تمطر شباك ألبانيا برباعية في تصفيات يورو 2020
http://almnatiq.net/?p=770784
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استعاد منتخب فرنسا صدارة المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020 عبر الفوز على ضيفه منتخب ألبانيا 4 – 1 يوم السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ورفع منتخب فرنسا رصيده إلى 12 نقطة ليتصدر المجموعة الثامنة بفارق الأهداف فقط عن ايسلندا صاحبة المركز الثاني وتركيا صاحبة المركز الثالث وتوقف رصيد البانيا عند ست نقاط في المركز الرابع.

ولعب كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني دور البطولة في مباراة اليوم حيث سجل الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين الثامنة و68 فيما تكفل أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة سجل جوناثان إيكوني الهدف الرابع لفرنسا. وتكفل سوكول سيكاليتشي بتسجيل الهدف الوحيد لألبانيا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وحقق المنتخب الفرنسي بطل العالم فوزه الرابع في دور المجموعات مقابل هزيمة واحدة.

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