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إصابات خطيرة لـ 5 نساء في حادث تصادم جماعي بـ “تاروت”

إصابات خطيرة لـ 5 نساء في حادث تصادم جماعي بـ “تاروت”
http://almnatiq.net/?p=770787
المناطق_الرياض

وقع حادث تصادم لعدد من السيارات ، على شارع الرياض الرابط بين تاروت والقطيف ، نتج عنه إصابة 5 نساء تراوحت حالاتهن ما بين الخطرة والبسيطة .

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الساعة 7:04 مساء أمس بوجود تصادم في القطيف على امتداد شارع الرياض بالقرب من أحد المجمعات التجارية.

وأشار إلى توجيه 3 فرق إسعافية للموقع وعند وصولهم اتضح وجود 5 إصابات للسيدات تراوحت بين الخطرة والمتوسطة والبسيطة، تم تقديم الخدمات الطبية لهن وإسعافهن إلى مستشفيي القطيف المركزي والمواساة.

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