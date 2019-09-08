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البرتغال بقيادة رونالدو تسقط صربيا برباعية في تصفيات يورو 2020
http://almnatiq.net/?p=770788
المناطق_وكالات

حقق منتخب البرتغال فوزه الأول في تصفيات يورو 2020 وتغلب على مضيفه الصربي 4 – 2 اليوم السبت في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية.

وتقدم ويليام كارفاليو بهدف للبرتغال في الدقيقة 42 ثم أضاف غونزالو غيديس الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 59 وردت صربيا بهدف في الدقيقة 68 عن طريق نيكولا ميلينكوفيتش. وسجل القائد كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 80 ثم أحرز أليكساندر ميتروفيتش الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 85 قبل أن يسجل بيرناردو سيلفا الهدف الرابع للبرتغال.

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