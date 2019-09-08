شاهد: خفر السواحل التركية يضربون لاجئين سوريين بـ”العصي” وسط البحر

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه لحظة قيام خفر السواحل التركي باستخدام العصى في الاعتداء على مهاجرين من جنسيات مختلفة في عرض البحر قبل اعتقالهم جميعاً .

ورصد الفيدي عملية الاعتداء على المهاجرين أثناء محاولتهم الهرب إلى اليونان من المياه التركية، وكانت وسائل الاعلام التركية أعلنت عن ضبط 66 مهاجراً في مياهها الإقليمية في ولاية أدرنة، دون ذكر عملية العنف والترهيب التي تمت مع المهاجرين في عرض البحر.

وأثار الفيديو ردود فعل غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي واستهجن المعلقون التعامل “غير الإنساني “تجاه المهاجرين”.