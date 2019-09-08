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نبذة من السيرة الذاتية لوزير الطاقة الجديد الأمير “عبد العزيز بن سلمان”

نبذة من السيرة الذاتية لوزير الطاقة الجديد الأمير “عبد العزيز بن سلمان”

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نبذة من السيرة الذاتية لوزير الطاقة الجديد الأمير “عبد العزيز بن سلمان”

نبذة من السيرة الذاتية لوزير الطاقة الجديد الأمير “عبد العزيز بن سلمان”
http://almnatiq.net/?p=770792
المناطق_الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشاء اليوم السبت، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.

والأمير عبد العزيز بن سلمان، حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية في عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وعُيِّن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017، وقد كان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015، ومساعدًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م – 2015م)، ووكيلًا لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م – 2004م)، ومستشارًا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م – 1995م)، كما شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م).

وترأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان لسموه دورًا في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005م.

وكان لسموه دورًا بارزًا في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري.

كما يرأس سموه اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقد  ولد الأمير عبد العزيز بن سلمان عام 1960، وهو الابن الرابع للملك سلمان، ووالدته هي سلطانة بنت تركي السديري التي توفيت في يوليو 2011، وهو شقيق لفهد بن سلمان وأحمد بن سلمان، وسلطان بن سلمان، وفيصل بن سلمان وحصة بنت سلمان.

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