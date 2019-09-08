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حصر الأطعمة الأكثر تلوثا في المطاعم.. “السلطة الخضراء” تتصدر

حصر الأطعمة الأكثر تلوثا في المطاعم.. “السلطة الخضراء” تتصدر

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حصر الأطعمة الأكثر تلوثا في المطاعم.. “السلطة الخضراء” تتصدر

حصر الأطعمة الأكثر تلوثا في المطاعم.. “السلطة الخضراء” تتصدر
http://almnatiq.net/?p=770837
المناطق - الرياض

كشفت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة عن نتائج حصر أنواع عينات الأطعمة الأكثر تلوثاً، التي يتم الكشف عنها بالمطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بمكة المكرمة ، وذلك ضمن إطار حرص الأمانة على سلامة الأغذية وجودتها.
وأشارت التقارير الصادرة عن مختبر الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة خلال العام 1440هـ إلى وجود عينات ملوثة في بعض الأطعمة، حيث كانت (السلطة الخضراء) هي الأكثر تلوثاً بواقع 625 عينة ملوثة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من إجمالي عدد 14.361 عينة، إضافةً إلى ملاحظة نتائج قياس الأثر المتبقي من المبيدات الحشرية على 36 عينة من الورقيات والتمور نتج عن ذلك وجود 4 عينات غير مطابقة.
وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور بشير أبو نجم، أن أمانة العاصمة المقدسة تولي اهتماماً كبيراً بمجالات صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى تكثيف أعمال سحب عينات الأغذية للتأكد من سلامتها وخلوها من البكتيريا الضارة بصحة الإنسان، لافتاً إلى وجود مختبر متطور بالأمانة لمراقبة الأغذية والمياه والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط والمواصفات، من خلال تحليل عينات الأغذية والمياه الواردة إلى المختبر من المصادر المختلفة بالعاصمة المقدسة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها اشتراطات ومواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
كما نفذت الإدارة العامة لصحة البيئة برامج تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات والكليات لعدد 64 طالباً، وذلك ضمن إطار نشر الوعي المعرفي، حيث يمثل تدريب الكوادر الوطنية أهمية بالغة لأمانة العاصمة المقدسة لبناء وتأسيس وتنمية مهارات أبناء الوطن وتهيئتهم لميادين العمل من خلال برامج التدريب الصيفية.

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