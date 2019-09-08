16 دولة تبحث فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية السعودية

16 دولة تبحث فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية السعودية

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16 دولة تبحث فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية السعودية

16 دولة تبحث فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية السعودية
http://almnatiq.net/?p=770844
المناطق - الرياض

‏يناقش خبراء ومختصون من 16 دولة، فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية، وتحديات وسبل المحافظة على بيئة الغابات الجبلية وكيفية الموازنة بين الحاجة إلى التنمية مع المحافظة على البيئة مثل النمو العمراني والسياحة البيئية وتنمية المتنزهات الوطنية والسياحة الزراعية.
يأتي ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للبيئات الجبلية شبه الجافة، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال الفترة من 17 إلى 19 أيلول (سبتمبر) 2019، تحت عنوان “البيئة والتنمية المستدامة في عسير”، وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة.
وتضم الوفود المشاركة في المؤتمر، شخصيات بيئية من عدة دول عربية وعالمية منها أمريكا، واليابان، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وعمان، والأردن، والسودان، والبرازيل، واليونان، والهند، إضافة إلى المملكة.

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