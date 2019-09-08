“الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على نجران

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http://almnatiq.net/?p=770846
المناطق - الرياض

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمه، وثار، وشرورة، وخباش، وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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