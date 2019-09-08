“ديوان المظالم” يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

“ديوان المظالم” يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

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“ديوان المظالم” يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية

“ديوان المظالم” يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية
http://almnatiq.net/?p=770848

أتاح ديوان المظالم لقضاته صلاحية الاطلاع إلكترونيًا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال نظام معين الإلكتروني.
ويمكن للقاضي من خلال هذه الخدمة الاطلاع على بيانات الحكم الصادر من محاكم الاستئناف مباشرة، مع إمكانية البحث في عناصر بحث متعددة، كالبحث بتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى، أو المحكمة مُصدّرة الحكم وغيرها من المحددات البحثية.
‏ومن مميزات الخدمة أيضًا إظهار الأحكام أو القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشكل تلقائي مباشر، إضافة إلى إمكانية تصدير البيانات المستخرجة.
يذكر أن هذه الإضافة في نظام معين الإلكتروني، تُشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، استكمالاً لما رسمته خطته الاستراتيجية 2020، بإشراف ومتابعة من قبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في ظل الاهتمام والدعم الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لتعزيز جودة أداءه بما يُسهم في الوصول إلى قضاء عادل ومنجز وفق عملٍ منظم بأحدث وسائل التقنية.

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