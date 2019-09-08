احدث الأخبار

صفر المقبل.. انطلاق حملة لمعالجة الحفر والهبوطات في طرقات الرياض
أبرز المواد
 الفقيه: أسس قوية للحكم على مستوى المتنافسين في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
أبرز المواد
 تنظيم الحمدين يخسر ورقة طالبان الإرهابية مع واشنطن بعد إلغاء ترامب التفاوض معها
أبرز المواد
 أغذية “تربك” عمل الغدة الدرقية.. عليك الحذر منها
أبرز المواد
 إدارة ترامب تنظر في تقليص أعداد اللاجئين خلال 2020
أبرز المواد
 تحقيقات أمريكية حول شركات تكنولوجيا من بينها فيسبوك وغوغل
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على نجران
أبرز المواد
 104 آلاف امرأة تعمل في قطاع “التشييد” بالمملكة
أبرز المواد
 16 دولة تبحث فرص الاستثمار السياحي في البيئات الجبلية السعودية
أبرز المواد
 “ديوان المظالم” يتيح لقضاته الاطلاع على أحكام محاكم الاستئناف الإدارية
أبرز المواد
 إعصار فاكساي يلغي رحلات جوية وخدمات قطارات في اليابان
أبرز المواد
 حصر الأطعمة الأكثر تلوثا في المطاعم.. “السلطة الخضراء” تتصدر
أبرز المواد
صفر المقبل.. انطلاق حملة لمعالجة الحفر والهبوطات في طرقات الرياض

صفر المقبل.. انطلاق حملة لمعالجة الحفر والهبوطات في طرقات الرياض

أبرز المواد
الفقيه: أسس قوية للحكم على مستوى المتنافسين في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

الفقيه: أسس قوية للحكم على مستوى المتنافسين في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

أبرز المواد
تنظيم الحمدين يخسر ورقة طالبان الإرهابية مع واشنطن بعد إلغاء ترامب التفاوض معها

تنظيم الحمدين يخسر ورقة طالبان الإرهابية مع واشنطن بعد إلغاء ترامب التفاوض معها

أبرز المواد
أغذية “تربك” عمل الغدة الدرقية.. عليك الحذر منها

أغذية “تربك” عمل الغدة الدرقية.. عليك الحذر منها

أبرز المواد

تحقيقات أمريكية حول شركات تكنولوجيا من بينها فيسبوك وغوغل

تحقيقات أمريكية حول شركات تكنولوجيا من بينها فيسبوك وغوغل
http://almnatiq.net/?p=770858
المناطق - وكالات

أعلنت مجموعتان من ممثلي الادعاء في ولايات أميركية عن تحقيقين منفصلين بشأن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار تشمل شركات كبرى للتكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك.

ويركز التحقيق الأول، الذي تقوده نيويورك ويشمل سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، على فيسبوك. ولم يحدد التحقيق الثاني الذي أعلنته تكساس، ومن المرجح أن يشمل ما يصل إلى 40 ولاية أخرى، الشركات المستهدفة لكن من المتوقع أنه يركز على غوغل.

وقالت ليتيتيا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك في تغريدة على تويتر “أنا أطلق تحقيقا بشأن فيسبوك لتقرير ما إذا كانت أفعالها قد عرضت بيانات للمستهلكين للخطر أو خفضت جودة خيارات المستهلكين أو زادت أسعار الإعلانات”.

وأضافت قائلة “يجب على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم أن تتقيد بالقانون”.

وقال مكتب المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون إنه يقود تحقيقا بشأن شركات كبرى للتكنولوجيا، لكنه لم يذكر أسماءها.

وأبلغ مصدر مطلع رويترز أن من المتوقع أن يركز ذلك التحقيق، الذي من المرجح أن يشمل المدعين العموميين لأكثر من 40 ولاية، على غوغل.

وعلى المستوى الاتحادي تجري وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية تحقيقات تشمل فيسبوك وغوغل وأبل وأمازون بشأن انتهاكات محتملة أيضا لقانون مكافحة الاحتكار.

روابط ذات صلة

صفر المقبل.. انطلاق حملة لمعالجة الحفر والهبوطات في طرقات الرياض

صفر المقبل.. انطلاق حملة لمعالجة الحفر والهبوطات في طرقات الرياض
الفقيه: أسس قوية للحكم على مستوى المتنافسين في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره

الفقيه: أسس قوية للحكم على مستوى المتنافسين في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
تنظيم الحمدين يخسر ورقة طالبان الإرهابية مع واشنطن بعد إلغاء ترامب التفاوض معها

تنظيم الحمدين يخسر ورقة طالبان الإرهابية مع واشنطن بعد إلغاء ترامب التفاوض معها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*