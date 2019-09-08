تنظيم الحمدين يخسر ورقة طالبان الإرهابية مع واشنطن بعد إلغاء ترامب التفاوض معها

المناطق-الرياض

خسر تنظيم الحمدين في قطر ورقة الضغط التي كان يمني نفسه بها للحصول على امتيازات أمريكية تجبر الدول الرباعية الداعية لمحاربة الإرهاب على إعادة علاقاتها مع قطر رضوخاً عن الضغوط الأمريكية التي كان يمني نفسه بها.

وفقد تنظيم الحمدين فرصة طالبان التي كان يمني نفسه بها للخروج من أزمته، وذلك بعد إلغاء الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لمفاوضات السلام مع الحركة بعد اعترافها بشن هجوم كابل.

وساهم قرار ترامب في إفشال مساعي تنظيم الحمدين في قطر إلى فرض نفسه على الساحة في أفغانستان وإعادة “الإمارة الإسلامية” على يد حركة طالبان الإرهابية من جديد، من خلال استخدام نفوذه المالي ومواصلة النشاط الدبلوماسي المشبوه، من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة.

يذكر أن تنظيم الحمدين يوظف حركة طالبان في القيام بأعمال تخريبه في الداخل الأفغاني، ويستخدمها ورقة ضغط سياسية يناور بها في الخارج.

يشار إلى أن العلاقة الخافية التي تربط تنظيم الحمدين بالتنظيمات المتطرفة المختلفة في دول العالم، من جماعة الإخوان، إلى تنظيمي القاعدة وداعش، هو ما دفع العديد من دول العالم العربي لمقاطعتها، وهو ما برز في دور الدول الأربع “السعودية ومصر والإمارات والبحرين”.