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34 ألف جولة رقابية لـ”الصحة للحفاظ على سلامة المرضى

34 ألف جولة رقابية لـ”الصحة للحفاظ على سلامة المرضى
http://almnatiq.net/?p=770873
المناطق - الرياض

نفذت وزارة الصحة أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440هـ، بهدف الحفاظِ على سلامة المرضى.
وأوضحت “الوزارة” أن عدد الجولات الميدانية بلغت 34430 جولة، كما أصدرت عددًا من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغت 2088 قرارًا، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات.
وأبانت “الصحة” أن قرارات لجان المخالفات بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 15 مستشفى، و 234 مجمعًا طبيًّاً، و 65 صيدلية، فيما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية، مشيرة إلى أن المخالفات الأكثر شيوعًا تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافة إلى عدم توفر الأدوية الأساسية، وعدم توفر الأجهزة الطبية الأساسية، وقصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.

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