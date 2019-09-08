احدث الأخبار

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع متحف معالم المسجد الحرام
أبرز المواد
 مفتي أوغندا: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقران أعادت مهارة الحفظ لدى شباب الأمة
أبرز المواد
 تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك
أبرز المواد
 فرنسا: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق
أبرز المواد
 صفر المقبل.. انطلاق حملة لمعالجة الحفر والهبوطات في طرقات الرياض
أبرز المواد
 الفقيه: أسس قوية للحكم على مستوى المتنافسين في مسابقة حفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
أبرز المواد
 تنظيم الحمدين يخسر ورقة طالبان الإرهابية مع واشنطن بعد إلغاء ترامب التفاوض معها
أبرز المواد
 أغذية “تربك” عمل الغدة الدرقية.. عليك الحذر منها
أبرز المواد
 إدارة ترامب تنظر في تقليص أعداد اللاجئين خلال 2020
أبرز المواد
 تحقيقات أمريكية حول شركات تكنولوجيا من بينها فيسبوك وغوغل
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على نجران
أبرز المواد
 104 آلاف امرأة تعمل في قطاع “التشييد” بالمملكة
أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع متحف معالم المسجد الحرام

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع متحف معالم المسجد الحرام

أبرز المواد
مفتي أوغندا: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقران أعادت مهارة الحفظ لدى شباب الأمة

مفتي أوغندا: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقران أعادت مهارة الحفظ لدى شباب الأمة

أبرز المواد
تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

أبرز المواد
فرنسا: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق

فرنسا: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق

أبرز المواد

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع متحف معالم المسجد الحرام

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن مشروع متحف معالم المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=770889
المناطق - الرياض

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير شركة المتاحف الثقافية التجارية فواز بن عبدالله المحرج أمس، متحف معالم المسجد الحرام، وتوقيع اتفاقية تعاون بينهما فيما يخص المعارض الخاصة بالحرمين وعمارتهما.
وجرى خلال التدشين مناقشة دور المعارض في إثراء الجانب المعرفي لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي وإبرازه.
ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الدكتور السديس في إثراء الثقافة المعرفية وتعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار وذلك بالمضي قدماً نحو إنشاء مشروع متحف معالم المسجد الحرام، الذي يبين عمارة البيت العتيق وإبراز معالمه, بما يحقق مستهدفات رؤية 2030، وستنفذه شركتان وطنيتان رائدتان في مجال المتاحف والاستثمارات بالتعاون مع مشروع جبل عمر للتطوير خلال الفترة المقبلة.

روابط ذات صلة

مفتي أوغندا: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقران أعادت مهارة الحفظ لدى شباب الأمة

مفتي أوغندا: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقران أعادت مهارة الحفظ لدى شباب الأمة
تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

تنبيه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك
فرنسا: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق

فرنسا: استهداف الحوثيين لمطارات السعودية وضع لا يُطاق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*