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العطاوي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية

العطاوي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=770916
الدمام - عبدالله السعيدي

أصدر معالي الدكتور / محمد بن عبدالله القاسم ، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، قراراً بتكليف الأستاذ فيصل بن حواس العطاوي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلفاً للأستاذ وليد بن خالد السعدون ، حيث باشر مهام عمله اليوم الأحد بتاريخ ٩/ ١ / ١٤٤١
من جهة أخرى، عبر اﻷستاذ فيصل بن حواس العطاوي عن عظيم شكره للثقة الغالية من لدن معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بمناسبة صدور الأمر بتكليفه.

وقال: هذا شرف لكل مواطن أن يعمل في خدمة قيادته وأبناء شعبه ودينه في كل موقع مسؤولية، سائلاً الله – العلي القدير – أن يوفقه لأداء مهام عمله على أكمل وجه.

يذكر أن الاستاذ فيصل بن حواس العطاوي كان يشغل منصب مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الجوف.

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