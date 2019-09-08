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أمانة الشرقية تدعو الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم بالمتنزه البري للتسجيل عبر موقعها الالكتروني

أمانة الشرقية تدعو الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم بالمتنزه البري للتسجيل عبر موقعها الالكتروني
http://almnatiq.net/?p=770917
الدمام - المناطق

دعت أمانة المنطقة الشرقية الراغبين في الحصول على ترخيص موقع مخيم في المتنزه البري المؤقت، والذي تقوم الأمانة على تجهيزه منذ وقت مبكر، والذي تم تخصيصه لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، وذلك وفقا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة من قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان حفظهما الله، في توفير جميع سبل الراحة للمواطنين والمقيمين في مثل هذه المواسم والتي يحرصون فيها للتنزه بالأماكن البرية، وكذلك تقديم الخدمات البلدية و الخدمات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، بأنه لا يتطلب من المتقدم الحضور أو زيارة الأمانة، حيث يتم التقديم ومتابعة الطلب من خلال الرابط المخصص في موقع الأمانة www.eamana.gov.sa ومن ثم حجز موقع التخييم، ولمتابعة الطلب من خلاله، فيما سيتم إرسال إفادة من موقع الأمانة للمتقدم عبر رسالة نصية بحالة طلبه، وكذلك لتحديد موقع المخيم المخصص له.

وأشار الصفيان بأن الأمانة قد حددت رسوم رمزية للترخيص بواقع 1500 ريال، وذلك مقابل الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانة في موقع المخيمات، إلى جانب رسوم تأمين الموقع بمبلغ 1000 ريال، وفقا لتوجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على أن يتم إتمام كافة هذه الإجراءات بمكتب الخدمات بموقع المتنزه الذي حددته الأمانة بعد إرسال رسالة نصية للمتقدم تفيده بموافقة الأمانة على الحصول على المخيم ورقمه.

وأكد ” محمد الصفيان” أن هناك لائحة غرامات سوف تنفذ داخل هذا المتنزه لمخالفي أنظمة التخييم، لافتا الى أن الموقع يبعد عن مدينه الدمام 20 كيلو متر، ويقع تحديداً على الطريق الرابط بين طريق الدمام الرياض السريع وطريق المطار.

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