قدامى الكاراتيه في الأحساء يكرمون زملائهم بالمنتخب والاندية والحكام

الاحساء - المناطق

كرم قدامى لعبة الكاراتيه بالأحساء زملائهم المدربين و الحكام باللعبة خلال حفل التكريم الذي جمع العديد من اللاعبين القدامى والمدربين بالأحساء ، ويأتي هذا التكريم منهم لتميز زملائهم في عملهم او مع المنتخبات الوطنية أو انديتهم ، حيث شمل التكريم كلاً مدرب نادي الهلال والمنتخب السعودي عمر بن عبدالعزيز بوقرصين والحكم الدولي عمر المطر و مدرب القاعدة الجوية فيصل القناع .

حضر التكريم كلأ من د. محمد دليم القحطاني و د. ياسر البراهيم و أ. فهد السعيد مدرب نادي هجر السابق ، والمدرب أ. عمر العلي مدرب هجر الرياضي وجميع مدربي الكاراتيه ، وفي الختام تم أخذ صور تذكارية .