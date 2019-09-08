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الجيش الوطني الليبي يعلن صد هجوم شنته الميليشيات بدعم تركي

الجيش الوطني الليبي يعلن صد هجوم شنته الميليشيات بدعم تركي
http://almnatiq.net/?p=770936
المناطق - وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري تمكن قوات الجيش من صد هجوم مدعوم بطائرات تركية مسيرة نفذته ميليشيات طرابلس في محيط العاصمة طرابلس.

وأشار المسماري إلى مقتل 30مسلحا من الميليشيات وجرح أكثر من 40 آخرين خلال صد الهجوم.

وقال المسماري، في مؤتمر صحافي إن “الجماعات الإرهابية بدأت بالإغارة على وحداتنا بطائرات تركية مسيرة، إضافة إلى المدفعية الأرضية، لكن تم التصدي للهجوم وتدمير القوات التي اقتربت من قواتنا”.

وكان المسماري قد أوضح في وقت سابق أن “المتغير في معركة طرابلس هو دخول الأتراك بشكل مباشر، ولذلك قمنا بقصفهم بشكل مباشر”، مشيرا إلى إسقطا الطائرة التركية العاشرة، الأربعاء، وقال إن هناك “معركة مفتوحة بين الجيش الوطني الليبي والأتراك” في العاصمة الليبية.

وتحدث موجها كلامه إلى الأتراك: “ماذا بعد انحسار المعركة في طرابلس وانتهائها لصالح القوات المسلحة؟ ما مصالح الشعب التركي؟” في التدخل في ليبيا.

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