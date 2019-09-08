جمعية الأطفال المعوقين بعسير تستقبل أطفالها الجدد

المناطق - أبها

أقامت جمعية الأطفال المعوقين بعسير اليوم حفل استقبال لأطفالها الجدد الملتحقين بالقسم التعليمي لهذا العام ، وقد بلغ عددهم مع الأطفال القدامى في الجمعية أربعة وخمسون طفلاً وطفلة، حيث يتلقون خدمات تعليمية متطورة بوسائل حديثة ، ويضم القسم التعليمي فصول دراسية بمراحل مختلفة كالطفولة المبكرة والمرحلة التمهيدية والفكرية، وفصل المصادر، والقران الكريم ، وقد شارك في الاحتفال منسوبات المركز وأمهات الأطفال ، كما سلمت للأطفال حقائب مدرسية فاخرة مقدمة من مكتبة الكاتب كدعم ومساهمة اجتماعية لتحفيزهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية، يذكر أن الجمعية استطاعت دمج 30 طفلاً وطفلة العام المنصرم في مدارس التعليم العام، وهو ما يحقق أحد أهدافها التي تسعى إليها بالتعاون مع وزارة التعليم.

وفي الإطار ذاته وبالتزامن مع هذا الاحتفال أقيم أيضاً احتفال خاص باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، تخلله العديد من الأركان التعريفية بماهية العلاج الطبيعي، ومساهماته في هذا المجال ومجالات أخرى مختلفة، ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الجمعية بتفعيل الأيام العالمية وإشراك الأطفال كجزء رئيسي ومستهدف لتنمية ثقافاتهم التوعوية والتعليمية، ويعد العلاج الطبيعي من التخصصات الطبية والتأهيلية الرئيسية والتي تساهم بشكل كبير في مساعدة ذوي الإعاقة للتغلب على اعاقتهم.