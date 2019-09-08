أمير نجران ونائبه يكرمان مساعد المنطقة الجنوبية ويباركان تكليف القرني قائدًا لقوة المنطقة

المناطق - نجران

كرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن محمد بن غرامة الزهراني، بمناسبة انتهاء فترة عمله قائداً لقوة نجران، فيما هنأ سموه اللواء ركن عايض بن نمشان القرني.

وأعرب سموه عن عظيم فخره واعتزازه بجهود القادة العسكريين في الحد الجنوبي، وفي الداخل، وبالبطولات والانتصارات التي يحققها الرجال البواسل، ثابتين دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين، والذود عن حياض الوطن الغالي، معبرًا عن شكره للواء ركن محمد الزهراني، على ما قدمه لخدمة جزء من الوطن، متمنياً للجميع التوفيق في المرحلة المقبلة، لما فيه خدمة للدين ثم الملك والوطن.

من جهته عبّر اللواء الزهراني عن اعتزازه بالعمل في الحد الجنوبي دفاعاً عن أرض الوطن، وعن شكره على مالقيه من دعم من سمو أمير المنطقة، فيما أكد اللواء القرني أن الثقة بتعيينه قائداً لقوة نجران، دافع لبذل المزيد من الجهد والتضحيات لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، مساعد المنطقة الجنوبية، وقائد قوة نجران.

وبارك سموه تكليف اللواء اللواء ركن محمد الزهراني، واللواء ركن عايض القرني بمنصبيهما الجديدين، معربًا عن أمنياته لهما بالتوفيق والعون في مهمتهما العظيمة.