بروفيسور سعودي يعرض الخطة الاستراتيجية للإقليم الكشفي العربي في شرم الشيخ

شرم الشيخ - مبارك الدوسري

استعرض رئيس اللجنة الفرعية الكشفية العربية للاستراتيجية البروفيسور السعودي عصام بن يحيى الفيلالي ، اليوم خطة استراتيجية تنمية الحركة الكشفية العربية للأعوام 2021 – 2023 م ، وذلك أمام المشاركين في المؤتمر الكشفي العربي الـ 29 والمنعقد حالياً في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية تحت شعار ” الكشفية واهداف التنمية المستدامة ” .

وتناول البروفيسور عصام في عرضه أمام ممثلي الجمعيات الكشفية العربية الهدف العام لمسار تجديد الكشفية ، والذي شمل القيادة ، والحماية من الأذى ، ومسار الوصول للجميع من خلال تنمية المجتمع ، وتنمية العضوية ، ومسار تعزيز الصورة الكشفية للأعلام والاتصال ، وتعزيز الصورة من خلال الشراكات ، والحوكمة ودعم الجمعيات ، ومصادر التمويل بما يساهم في تنمية الموارد ودعم الحركة الكشفية وتحقيق اهدافها التربوية.