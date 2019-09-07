محافظ ينبع يلتقي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر ينبع ) ويتسلم عضويتها الفخرية

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أستقبل اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة المدير التنفيذي للجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر ينبع ) الأستاذ سلمان بن عايد الجهني وفريق جستر ينبع حيث في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ وأستمع الى شرح مفصل من المدير التنفيذي لفرع جستر عن الجمعية وأهدافها واعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المحافظة من ذوي الإعاقة وقدم المدير التنفيذي لمحافظ ينبع العضوية الفخرية للجمعية مؤكدا أهمية العمل الأنساني والخيري في المحافظة والدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة هذه الفئة الغالية على المجتمع وفي ختام اللقاء شكر محافظ ينبع أعضاء الجمعية على ما يقدمونه من أعمال وخدمات لفئة غالية متمنيا التوفيق والنجاح للجمعية واعضائها لخدمة المستفيدين منها.