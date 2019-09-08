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الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية تطلق محاضراتها بعنوان ( الإخاء بناء ونماء وإنما المؤمنون إخوة )

الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية تطلق محاضراتها بعنوان ( الإخاء بناء ونماء وإنما المؤمنون إخوة )

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الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية تطلق محاضراتها بعنوان ( الإخاء بناء ونماء وإنما المؤمنون إخوة )

الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية تطلق محاضراتها بعنوان ( الإخاء بناء ونماء وإنما المؤمنون إخوة )
http://almnatiq.net/?p=770993
المناطق - المدينة المنورة

 

ضمن مبادرة القيم والأخلاق خير أمة داخل الأقسام النسائية في المسجد النبوي ، أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية محاضرة بعنوان ( الإخاء بناء ونماء , وإنما المؤمنون إخوة ) .

 

وأفادت مديرة الإدارة العامة للشؤون العلمية والتوجيهية النسائية الأستاذة سعاد الجابري بأن هذه المحاضرات تستهدف منسوبات الوكالة في الإدارات العامة النسائية لحثهن على التمسك بالكتاب والسنة والتحلي بأخلاق النبي صل الله عليه وسلم في تعاملاتهن مع قاصدات المسجد النبوي وذلك من خلال شرح لبعض آيات ومعاني القرآن الكريم والأحاديث النبوية وتناول اجزاء ومقتطفات من حياة الصحابة في الإخاء وتقديماً لبعض العروض المرئية لخطابات القادة من حكام المملكة العربية السعودية التضامنية مع اخوانهم وأشقائهم العرب والمسلمين التي تهدف إلى تعظيم وتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهن .

 

ومن جانبها توجهت بالشكر الجزيل لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وكيل الرئيس العام بشؤون المسجد النبوي لحرصهم الدؤوب على حث منسوبيهم للمواصلة في كسب المزيد من العلم والمعرفة في سبيل تقديم أفضل مستويات الخدمة لقاصدي المسجد النبوي في ظل توافر الإمكانات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظها الله .

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