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أكد على خدمة المواطن والمنطقة .. أمير جازان بالنيابة يستقبل أمين ورؤساء بلديات المنطقة

أكد على خدمة المواطن والمنطقة .. أمير جازان بالنيابة يستقبل أمين ورؤساء بلديات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=770999
جازان - فضة عطيف
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقه جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة اليوم , أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز التابعة لها.
واستهل سمو أمير منطقة جازان بالنيابة اللقاء بكلمة توجيهية , أكد فيها ضرورة العمل على الارتقاء بالخدمات البلدية والتركيز على النهوض بتطوير مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان وخدمة المواطن وتطوير المداخل والمناطق السياحية والتعريف بالمواقع السياحية , ودعوة المستثمرين من رجال الأعمال من داخل المنطقة أو خارجها لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المنطقة في مختلف المجالات الاستثمارية وتطوير البنى التحتية في المحافظات الساحلية للمنطقة.
وشدد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في امانة منطقة جازان أو البلديات وعلى أهمية خدمة المواطن وتفعيل الخدمات والجهود التي تسهم في تطوير الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة وتنفيذ المدن الصناعية بالمحافظات التي لم تنفذ بها مدن صناعية ونقل ورش السيارات إليها وغيرها من المشروعات البلدية , والإسراع في تنفيذ المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة لها.
من جانبه قدم أمين منطقة جازان باسمه واسم رؤساء البلديات الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة جازان بالنيابة على ما استمع له من توجيهات وما تحظى به أمانة منطقة جازان من دعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ومتابعتهما الدائمة لكل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية للمنطقة لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.
حضر اللقاء وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الامارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي .

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